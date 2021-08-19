Ушёл из жизни художник-мультипликатор Евгений Михельсон

Художник-мультипликатор и режиссёр анимационных фильмов Евгений Михельсон (1940–2021) скончался на 82-м году жизни. Об этом говорится на официальном сайте Союза кинематографистов России.

Умер Евгений Иванович Михельсон, замечательный художник, талантливый режиссёр анимационных фильмов, светлый человек. Умер 18 августа на 82-м году жизни после тяжёлой болезни, — говорится в официальном сообщении.

Евгений Михельсон был главой объединения мультипликационных фильмов Туркмении, позже он получил звание заслуженного деятеля Туркменистана и переехал в Россию. Друзья и коллеги художника-мультипликатора отзывались о нём как о добром, интеллигентном человеке. Также члены Союза кинематографистов выразили свои соболезнования родным и близким погибшего Михельсона.

Ранее сообщалось о смерти актрисы Юны Стаббс, известной по роли миссис Хадсон из нашумевшего сериала про Шерлока Холмса с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.