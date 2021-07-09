Мэтт Деймон отверг крупнейший гонорар в истории за съёмки в «Аватаре»

Американский актёр Мэтт Деймон однажды отверг предложение сыграть главную роль в фантастическом блокбастере «Аватар», лишившись одного из самых крупных, если не самого крупного, гонорара в истории мирового кинематографа, передаёт портал Deadline. Признание он сделал во время общения с журналистами на Каннском кинофестивале.

Однажды мне предложили сыграть в маленьком фильме под названием «Аватар». Джеймс Кэмерон был готов заплатить мне 10% от сборов. Теперь я войду в историю. Вам же не приходилось раньше встречать актёра, который отказался от большей суммы, — пошутил артист.

Учитывая, что первый прокат «Аватара» принёс свыше $2,7 млрд, гонорар Деймона превысил бы $250 млн. Впервые об этом он рассказал своему коллеге и приятелю режиссёру и актёру Джону Красински. Последний даже привстал из-за стола шокированный.

В твоей жизни не случилось бы ничего более значительного, чем съёмки в «Аватаре», пожалуй, за исключением того, что этот разговор происходил бы между нами в космосе, — сказал тогда Красински.

Накануне американский кинопродюсер Джон Ландау показал фотографии рабочего процесса над сиквелами фильма «Аватар», на которых актриса Сигурни Уивер принимает участие в подводных съёмках. Она сыграла в оригинальном фильме 2010 года, в котором её героиня погибла. В Instagram Ландау показал Уивер в костюме для захвата движения. Это может говорить о том, что артистка снова появится в образе инопланетной расы на’ви.

Ранее сообщалось, что фантастический фильм «Аватар» режиссёра Джеймса Кэмерона вновь стал самым кассовым в истории кинематографа. Блокбастер сохранял лидирующую позицию на протяжении 10 лет. В 2019 году его потеснил фильм «Мстители: Финал», а в текущем картины поменялись местами.