Любимова рассказала, когда состоятся главные премьеры в кино

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Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что главные премьеры фильмов в России состоятся после открытия всех кинотеатров. Площадки могут начать работать с 15 июля.

Любимова напомнила, что решение по открытию кинозалов будет приниматься с учётом эпидемиологической обстановки в крупных городах, передаёт ТАСС.

Мы прекрасно понимаем, что <...> для того, чтобы мы дождались премьер, должны быть открыты все кинотеатры. Иначе это связано с крупными коммерческими проблемами и рисками для правообладателей, — сказал министр.

В России постепенно снимают ограничительные меры, которые были введены в связи с пандемией коронавируса. В регионах начинают работать музеи, выставочные залы и библиотеки. Следом за ними обещали открыть и кинозалы. При этом несмотря на то что вспышка инфекции постепенно сходит на нет, во многих российских регионах пока что опасаются резко отказываться от мер профилактики COVID-19.

Как писал NEWS.ru, 25 июня коэффициент распространения коронавирусной инфекции нового типа на территории России составил 0,93. Данный показатель держится на уровне ниже единицы уже десятый день подряд.