Куда пропал Федор Добронравов? Выйдет ли 2-й сезон «Мастодонта»

Фото: ИРИ

Кадр из сериала «Мастодонт»

В марте стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов взял творческую паузу в карьере. Выйдет ли продолжение сериала «Мастодонт» с его участием, как себя чувствует актер?

Когда смотреть 2-й сезон «Мастодонта»

Портал Vokrug.tv сообщил, что в Москве стартовали съемки второго сезона сериала «Мастодонт». Режиссерское кресло вновь занял Станислав Довжик. Портал уточняет, что к съемкам в проекте вернулись Ольга Медынич, Елена Яковлева, Дмитрий Харатьян, Марк Богатырев, Ирина Безряднова, Марк Вдовин, а также Федор Добронравов, который взял творческую паузу и отменил все спектакли со своим участием в 2024 году.

Добронравов считает своего персонажа народным героем, который способен найти решение любой проблемы и преодолеть все трудности, а также умеет делать людей лучше и добрее, поскольку сам неравнодушен и отзывчив.

«Я очень счастлив, что могу быть таким героем в кино», — подчеркнул актер.

Ожидается, что новый сезон покажут уже в октябре 2024 года.

О чем будет 2-й сезон «Мастодонта»

В первом сезоне 60-летнему деятельному провинциальному чиновнику Виктору Петровичу Молодцову (Федор Добронравов) удается покорить цифровой мир Москвы. Он обрел своенравную дочь Катю (Ольга Медынич) и внука Ростика (Савелий Кудряшов).

Дмитрий Харатьян отметил, что в сериале за внешней легкостью и юмором поднимаются глубокие вопросы. Еще одной особенностью проекта он назвал работу с представителями разных поколений — подростками и их родителями.

«Все они проходят свои уроки и меняются — во многом благодаря Виктору Петровичу — человеку с открытой, широкой душой», — отметил Харатьян.

В первом сезоне Молодцов хотел спокойно встретить старость в кругу семьи, однако планы чиновника нарушает внезапный арест матери Кати Тамары Кулик (Елена Яковлева). Выясняется, что ЧП происходит из-за конкурентов женщины. На время ареста Тамары Молодцову приходится взять на себя бразды правления, возглавив девелоперский бизнес «КУЛИКСТРОЙ».

Фото: ИРИ Кадр из сериала «Мастодонт»

Главный герой стремится защитить семьи и восстановить честное имя матери Кати, при этом сохранив верность себе и своим принципам. На фоне перипетий Тамара и Молодцов сближаются. Обретший семью провинциальный чиновник начинает верить, что давно утраченные чувства вернулись, и делает предложение женщине, однако оказывается, что ее сердце занято другим мужчиной.

Во 2-м сезоне «Мастодонта» Молодцов уйдет с должности госслужащего в бизнес, которым управляла его бывшая любовь. По сюжету Кулик находится в тюрьме, поэтому помимо того, чтобы вникнуть в бизнес-процессы, Молодцову нужно вызволить из заключения прежнюю владелицу компании.

«„Мастодонт“ — сериал, в котором на первый план выводятся такие ценности, как честность, отзывчивость и взаимопомощь. Я уверена, что эту историю стоит смотреть зрителям всех возрастов», — сказала Яковлева.

Почему Добронравов взял паузу в карьере

14 февраля в Культурном центре ЗИЛ в Москве был отменен спектакль «Ты где-то рядом», в котором Добронравов играл главную роль. В пресс-службе учреждения сообщили, что постановку перенесли из-за ухудшения самочувствия артиста.

Спустя месяц стало известно, что актер отменил все свои спектакли в 2024 году. По данным инсайдеров, Добронравову провели операцию, без которой ему грозила инвалидность, писал Telegram-канал SHOT.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Федор Добронравов

«Актер Федор Добронравов отменил все свои спектакли на ближайший год — до января 2025-го. Ему предстоит продолжительная реабилитация после операции, без которой он мог бы стать инвалидом», — сообщал канал.

По данным СМИ, актеру удалили дискоостеофитный комплекс (дегенеративное образование на фоне осложнений остеохондроза) на уровне двух позвонков и назначили продолжительный курс лечебной физкультуры и медикаментов.

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