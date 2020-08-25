Критики отказались писать о «Новых мутантах», чтобы уберечь людей от COVID

https://static.news.ru/photo/36ec1f98-e779-11ea-94b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: 20th Century Studios

Американские критики отказались писать рецензии на фильм «Новые мутанты». Таким образом они решили предупредить людей о том, что ходить в кино небезопасно из-за пандемии коронавируса.

Журналисты изданий The A.V. Club, The Boston Globe, RogerEbert.com и IndieWire выступили с критикой в адрес кинокомпании Disney. Студия отказала прессе в просмотровых копиях, доступных через пароль, и в спецпоказах, при которых соблюдается социальная дистанция.

В IndieWire отметили , что критикам для ревью оставили только возможность самим сходить на публичный показ «Новых мутантов», что по-прежнему небезопасно из-за риска заражения COVID-19. Большинство кинотеатров в США позволяют зрителям снимать маски во время еды и питья.

По этой же теме своё эссе опубликовал The A.V. Club, а редактор RogerEbert.com Брайан Таллерико заявил , что напишет рецензию, только когда состоится цифровой релиз ленты.

Как писал NEWS.ru, Disney обновила даты выхода в российский прокат игровой версии мультфильма «Мулан» и супергеройского блокбастера «Новые мутанты». Первый фильм появится на больших экранах 10 сентября, а второй — 3 сентября.