Критики отказались писать о «Новых мутантах», чтобы уберечь людей от COVID

Американские критики отказались писать рецензии на фильм «Новые мутанты». Таким образом они решили предупредить людей о том, что ходить в кино небезопасно из-за пандемии коронавируса.
Журналисты изданий The A.V. Club, The Boston Globe, RogerEbert.com и IndieWire выступили с критикой в адрес кинокомпании Disney. Студия отказала прессе в просмотровых копиях, доступных через пароль, и в спецпоказах, при которых соблюдается социальная дистанция.
В IndieWire
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Как писал NEWS.ru, Disney обновила даты выхода в российский прокат игровой версии мультфильма «Мулан» и супергеройского блокбастера «Новые мутанты». Первый фильм появится на больших экранах 10 сентября, а второй — 3 сентября.
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