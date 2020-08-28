Компания Disney обновила график кинопремьер в России

https://static.news.ru/photo/342cba38-e945-11ea-af3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Pohl/Global Look Press

Компания Disney опубликовала новое расписание выхода фильмов на большие экраны в России. Большинство картин остались на своих местах в календаре.

Новая экранизация романа Агаты Кристи «Смерть на Ниле» режиссёра Кеннета Брана, выход которой был назначен на 8 октября, перенесена на 22 октября, сообщает «Кино ТВ» со ссылкой на кинокомпанию. Через неделю после детектива выйдет «Спасите Колю» Дмитрия Губарёва.

Кроме того, появились даты фильмов «Трое» Анны Меликян и «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского. Второй ленте пока что назначили только ориентировочную дату.

Экранизация мюзикла «Вестсайдская история» от Стивена Спилберга пока что пропала из расписания. Релиз был намечен на 17 декабря.

Ранее компания Disney отложила премьеру фильма «King's Man: Начало» британского режиссёра Мэттью Вона. Теперь картина выйдет 26 февраля 2021 года, писал NEWS.ru.