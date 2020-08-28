Disney перенесла выход «King's man: Начало» на 2021 год

https://static.news.ru/photo/8bbb6868-e903-11ea-969f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Twentieth Century Fox

Кинокомпания Disney отложила премьеру фильма «King's Man: Начало» британского режиссёра Мэттью Вона. Теперь картина выйдет 26 февраля 2021 года.

О переносе даты сообщили представители корпорации, передаёт The Hollywood Reporter. Ленту пришлось отложить из-за эпидемиологической ситуации в США, которая не позволяет открыть кинотеатры в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе — крупнейших рынках кино в стране.

Действие «King's man: Начало» разворачивается во время Первой мировой войны, когда некие таинственные силы решили заполучить контроль над миром. Молодой и целеустремленный сын герцога Оксфордского Конрад становится членом шпионской организации King’s Man, члены которой должны остановить угрозу мирового масштаба.

Как писал NEWS.ru, кинокомпания Warner Bros. выступила с просьбой не смотреть в автокинотеатрах фильм «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана. Студия разослала американским предпринимателям условия проката, в которых прописано, что операторы автокинотеатров могут показывать ленту только в том случае, если в этом регионе также есть сеансы в залах.