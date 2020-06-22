Коллега Ефремова объяснил решение убрать актёра из сериала

https://static.news.ru/photo/bd94174c-b120-11ea-91c2-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Дмитрий Лысенков прокомментировал информацию о планах убрать попавшего в ДТП Михаила Ефремова из сериала «Вампиры средней полосы». По его словам, лента ещё не снята до конца.

Он отметил, что не знает точно дальнейших планов, а руководство не сообщало о каком-либо решении. Артист не может влиять на развитие событий, передаёт «Газета.Ru».

Возможно, будет заменён артист. Возможно... Зависит тут, скорее всего, от решения суда, мне кажется, а не от продюсеров даже, — подчеркнул он.

Накануне сообщалось, что продюсеры сериала «Вампиры средней полосы» приняли решение убрать актёра Михаила Ефремова из состава ленты. У него была главная роль. При этом фильмы «Вратарь Галактики» и «Конёк-горбунок», которые также были сняты с его участием, готовятся к выходу. Их авторы решили ничего не менять.

Вечером 8 июня Ефремов пересёк на своей машине двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Его водитель Сергей Захаров позже скончался в больнице. В момент ДТП Ефремов был пьян. Суд отправил актёра под домашний арест. Статья, по которой будут судить артиста, предполагает санкции в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Ранее юридические представители Ефремова заявили, что больше не станут предлагать денежную компенсацию семье погибшего. Как заявил адвокат Эльман Пашаев, размер выплат пострадавшей стороне теперь определит суд.

Накануне Ефремов в результате экспертизы был признан вменяемым. Работу с артистом проводили невролог, психолог и психиатр. В процессе актёр вёл себя вежливо и корректно. Отмечается, что он пребывал в депрессивном состоянии, писал NEWS.ru.