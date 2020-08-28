Китайский кинопрокат пришёл в норму впервые за 2020 год

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Кассовые сборы китайского кинопроката восстановились впервые за 2020 год, с тех пор, как в стране ввели карантин из-за пандемии коронавируса.

В период с 21 августа кинотеатры в КНР заработали $252 млн, что на 18% больше, чем за аналогичный период в 2019 году, сообщает Variety. Сейчас в стране открыты 90% площадок, при этом залы могут заполняться на 50%.

Для сравнения, сборы в кино во всём остальном мире за последние семь дней составили $200 млн. Сейчас в мире работают 65% площадок.

Высокие показатели в Китае связаны с премьерой ленты «Восемь сотен» Гуаня Ху и комедии «Люблю тебя, навсегда» Яо Тинтин. Также в прокате сейчас находятся «Маленькие женщины» Греты Гервиг и «Дикие травы» Сюй Чжаньсюна. Кроме того, к выходу готовится «Довод» Кристофера Нолана.

Власти Китая разрешили кинотеатрам снова открыть двери для зрителей в середине июля. На начальном этапе площадки, согласно правилам, могли показывать только те фильмы, продолжительность которых не превышает двух часов, писал NEWS.ru.