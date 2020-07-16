Китайским кинотеатрам разрешили возобновить работу

Власти Китая разрешили кинотеатрам снова открыться. Снятие ограничений затронуло только те площадки, которые расположены на территории с низким уровнем распространения COVID-19.
Владельцев обязали соблюдать рекомендации по профилактике вирусных заболеваний,
Также, согласно правилам, продолжительность демонстрируемых картин не должна превышать двух часов. Это означает, что кинотеатры пока что не смогут выпустить в прокат фильм «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана, хронометраж которого составляет 150 минут.
В марте кинотеатр «Золотая пальма» в китайском городском округе Урумчи стал первым возобновившим работу после окончания карантина, который ввели из-за пандемии коронавируса. Несмотря на указанные в расписании 22 сеанса, никто не пришёл смотреть фильмы, писал NEWS.ru.
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