Китайским кинотеатрам разрешили возобновить работу

https://static.news.ru/photo/882d5c74-c766-11ea-ae7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: ChinaFotoPress/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Китая разрешили кинотеатрам снова открыться. Снятие ограничений затронуло только те площадки, которые расположены на территории с низким уровнем распространения COVID-19.

Владельцев обязали соблюдать рекомендации по профилактике вирусных заболеваний, сообщает The Hollywood Reporter. Среди мер — заполнение зала не более чем на 30%, ограниченное количество сеансов в день, измерение температуры у зрителей, ношение масок сотрудниками и гостями.

Также, согласно правилам, продолжительность демонстрируемых картин не должна превышать двух часов. Это означает, что кинотеатры пока что не смогут выпустить в прокат фильм «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана, хронометраж которого составляет 150 минут.

В марте кинотеатр «Золотая пальма» в китайском городском округе Урумчи стал первым возобновившим работу после окончания карантина, который ввели из-за пандемии коронавируса. Несмотря на указанные в расписании 22 сеанса, никто не пришёл смотреть фильмы, писал NEWS.ru.