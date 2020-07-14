Стал известен хронометраж фильма «Довод»

https://static.news.ru/photo/ff0ec5dc-c66f-11ea-91d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: imdb.com

Фильм «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана будет идти 150 минут. «Интерстеллар» сохранил рекорд как самая длинная картина кинематографиста.

Информацию о хронометраже ленты подтвердил Корейский совет по медиа-рейтингу, передаёт Independent. В стране планируют выпустить фильм в прокат 12 августа.

«Тёмный рыцарь» и «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» также оказались длиннее «Довода». Однако будущая картина превзошла по хронометражу кинохиты Нолана «Начало» и «Дюнкерк».

Сюжет новой картины не раскрывается, но известно, что в центре истории — мир международного шпионажа. В актёрский состав фильма вошли Роберт Паттинсон, Джон Дэвид Вашингтон, Элизабет Дебики, Майкл Кейн, Аарон Тейлор-Джонсон и Кеннет Брана.

Ранее аналитик американской компании MKM Partners Эрик Хэндлер выступил с прогнозом возможного переноса премьеры «Довода». В настоящее время мировая премьера картины намечена на 16 июля, писал NEWS.ru.