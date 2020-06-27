Киркоров признался, что ему льстит, что Стивенс выбрал его для образа героя

https://static.news.ru/photo/a0e22596-b9d4-11ea-a092-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Российский певец Филипп Киркоров признался, что ему льстит, что Дэн Стивенс, сыгравший в фильме про Евровидение, выбрал его для создания образа героя.

И мне льстит, что «Лев любви» Дэн Стивенс выбрал меня для создания своего персонажа. И особо почётно и важно, что наша интернациональная Dream team в лице Илиаса Кокотоса, Димитриса Контопулоса, Фокаса Евангелиноса вдохновила на одну из сюжетных линий. Значит, мы идём верным путём. И будем продолжать вдохновлять и побеждать! — процитировали певца в РИА Новости.

Он также отметил, что уже посмотрел фильм «Евровидение: История огненной саги» (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga) и оценил его. Среди прочего он выделил чрезвычайно талантливую команду и качественный продакшен.

Конечно, я посмотрел музыкальную комедию «Евровидение: История огненной саги». Наконец-то о моём любимом конкурсе «Евровидение» вышел художественный фильм с крутым продакшеном и суперталантливой командой. Идея фильма принадлежит комику Уиллу Ферреллу, который стал одним из авторов сценария и исполнил главную мужскую роль, — привели слова Филиппа Киркорова в агентстве.

Актёр Дэн Стивенс, сыгравший в фильме роль российского певца Александра Лемтова, сказал, что для создания образа вдохновлялся российским певцом Филиппом Киркоровым.

Я изучал много выступлений певцов, но в основном вдохновился русским артистом Филиппом Киркоровым, его опера-поп-стилем, необычными костюмами и образами, схожими с Джорджем Майклом, — привели слова Дэна Стивенса на портале KP.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что стриминговый сервис Netflix опубликовал комедийный фильм «Евровидение: История огненной саги», рассказывающий об участниках международного песенного конкурса. По сюжету фильма, вымышленные исполнители из Исландии Ларс Эрикссон и Сигрит Эриксдоттир, роли которых исполнили Уилл Феррелл и Рейчел Макадамс, пытаются попасть на состязание и представить песню под названием Volcano Man («Человек-вулкан»).