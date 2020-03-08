https://static.news.ru/photo/cb897ca6-613f-11ea-8ae9-fa163e074e61_660.jpg Кира Найтли Фото: Famous/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Актриса Кира Найтли заявила, что вряд ли ещё когда-нибудь будет сниматься обнажённой.

Об этом она рассказала в интервью изданию Financial Times. Сперва актриса, ставшая мамой двоих детей, ответила на вопрос журналистов шуткой о своей фигуре.

Соски обвисли! — смеясь ответила Найтли.

Рассуждая на эту тему серьёзно, она заявила, что больше не хочет показывать своё обнажённое тело, так как ей уже больше 30 лет, а время, когда она позволяла себе такие съёмки, осталось позади. По словам актрисы, сейчас у неё две дочери, которые вряд ли оценят такие поступки мамы, передаёт Teleprogramma.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Анастасия Волочкова довольно необычным способом похвасталась турецкой баней в своём доме. Она снялась обнажённой в замысловатой позе, прикрыв руками и ногами все интимные места.