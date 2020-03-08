Актриса Кира Найтли заявила, что вряд ли ещё когда-нибудь будет сниматься обнажённой.
Об этом она
Соски обвисли! — смеясь ответила Найтли.
Рассуждая на эту тему серьёзно, она заявила, что больше не хочет показывать своё обнажённое тело, так как ей уже больше 30 лет, а время, когда она позволяла себе такие съёмки, осталось позади. По словам актрисы, сейчас у неё две дочери, которые вряд ли оценят такие поступки мамы, передаёт Teleprogramma.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Анастасия Волочкова довольно необычным способом похвасталась турецкой баней в своём доме. Она снялась обнажённой в замысловатой позе, прикрыв руками и ногами все интимные места.
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