Кинокритик рассказал, почему он не верит сериалу «Слово пацана» Кинокритик Шнейдеров: сериал «Слово пацана» врет зрителям по мелочам

Фото: Пресс-служба WINK

Кадр из сериала «Слово пацана»

Сериал «Слово пацана» врет зрителям по мелочам, заявил NEWS.ru телекритик, режиссер и телеведущий, преподаватель Высшей школы «Останкино» Давид Шнейдеров. В пример он привел одежду школьников. По словам эксперта, никто в конце 80-х годов не ходил на уроки в пионерских галстуках. Тогда говорили, что в них ходить «западло», уточнил кинокритик.

Я не люблю, когда мне врут по мелочам. Я жил в то время. И я знаю, например, что никто в конце 80-х годов в школу не ходил с пионерскими галстуками. Ну не ходили уже тогда! Особенно в старшей школе. Как тогда говорили — в галстуке было «западло». Какие к чертям пионерские галстуки? А здесь они все в галстуках, — поделился Шнейдеров.

Он признался, что посмотрел четыре серии «Слова пацана». Эксперт добавил, что на четвертой ему уже стало скучно, а все герои сериала стали неинтересны.

Ранее работу режиссера «Слова пацана» оценил Никита Михалков, отметив, что Жора Крыжовников является серьезным, талантливым и профессиональным творцом кинофильмов. По его словам, автор криминальной драмы создал правильную и жесткую картину.