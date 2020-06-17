Кинофестиваль «Горький fest» откроется в Нижнем Новгороде 17 июля

Фестиваль нового российского кино «Горький fest» пройдет в Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля. Ежегодное мероприятие пройдёт в четвёртый раз.
В 2020 году показы в кинотеатрах продюсеры планируют дополнить трансляциями в режиме онлайн,
Конкурсная программа собрана из картин различных форм: от короткометражек и киноальманахов до экспериментального видео и смелой документалистики, — сообщают продюсеры.
В 2019 году актёр и режиссёр Константин Хабенский получил почётный приз фестиваля «Горький fest» за вклад в кинематограф. Он заявил, что этот приз — большая честь для него, писал NEWS.ru.
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