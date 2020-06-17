Кинофестиваль «Горький fest» откроется в Нижнем Новгороде 17 июля

https://static.news.ru/photo/82972422-b08f-11ea-a185-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/gorkyfest52

Фестиваль нового российского кино «Горький fest» пройдет в Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля. Ежегодное мероприятие пройдёт в четвёртый раз.

В 2020 году показы в кинотеатрах продюсеры планируют дополнить трансляциями в режиме онлайн, сообщает ТАСС. Президент фестиваля, актёр и режиссёр Михаил Пореченков, заявил, что организаторы получили более 300 заявок на участие в конкурсной программе. Письмо с обращением можно отправить до 1 июля на сайте кинофестиваля.

Конкурсная программа собрана из картин различных форм: от короткометражек и киноальманахов до экспериментального видео и смелой документалистики, — сообщают продюсеры.

В 2019 году актёр и режиссёр Константин Хабенский получил почётный приз фестиваля «Горький fest» за вклад в кинематограф. Он заявил, что этот приз — большая честь для него, писал NEWS.ru.