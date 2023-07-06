«Картина пострадала»: режиссер Донсков о замене Машковой в телесериале Режиссер Донсков: сериал «Операция «Престол» пострадал после замены героини Машковой

Фото: ИТАР-ТАСС/Владимир Саяпин

Сериал «Операция «Престол», из состава актеров которого убрали дочь Владимира Машкова после интервью с критикой СВО, пострадал от смены актрисы, рассказал NEWS.ru кинорежиссер и сценарист Валентин Донсков. По его мнению, артистка Татьяна Арнтгольц справляется с ролью Машковой, однако образ главной героини изменился.

Марию Машкову заменили во втором сезоне проекта по ряду различных обстоятельств, в любом случае жаль, у Маши прекрасно получалось отыгрывать свою героиню. Заменившая ее тоже прекрасно справилась, но это совсем другой человек, и понятно, что с ней образ главной героини изменился. <...> В каком-то смысле картина пострадала от смены актрисы, в каком-то, возможно, и выиграла, — сказал Донсков.

Режиссер добавил, что у нового сезона сериала высокие рейтинги, однако отношение к смене актрисы нужно спрашивать у зрителей.

Ранее российский актер Владимир Машков попросил дочь Марию вернуться из США в Россию, чтобы «быть хорошей россиянкой». В Америке Мария Машкова живет с мужем и детьми уже десять лет. Актер начал переживать за дочь на фоне всплеска русофобии, о чём Мария сама рассказала в своем микроблоге.