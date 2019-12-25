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Канадский телеканал CBC убрал эпизод с участием американского лидера Дональда Трампа из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», который был показан в эфире. На это обратили внимание пользователи соцсетей. Они предположили, что сценка с Трампом была намеренно вырезана из-за политических убеждений.

Редактирование эпизода с участием Трампа в «Один дома 2». Что это за спонсируемый государством бред? — написал пользователь Twitter под ником Jameseast.

Руководство канала опровергло догадки и заявило, что картина была показана без некоторых сцен из-за нехватки эфирного времени, передаёт РБК.

Ранее Трамп назвал честью своё участие в кинокартине «Один дома 2», вышедшей в 1992 году. Хозяин Белого дома отметил, что эта лента является одним из самых значимых рождественских фильмов за всю историю кинематографа. В фильме он появляется в десятисекундной роли-камео: маленький Кевин, которого сыграл Маколей Калкин, сталкивается с будущим президентом США в холле отеля «Плаза» и спрашивает у него дорогу, писал NEWS.ru.