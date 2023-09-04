«Кайфую, что могу быть смелой»: Ивлеева о завершении съемок «Мальвины» В Москве закончились съемки комедии «Мальвина» с Ивлеевой и Ефремовым в ролях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Российская актриса и блогер Анастасия Ивлеева рассказала об окончании съемок комедии режиссера Дарьи Чаруши «Мальвина», премьера которой назначена на 28 марта 2024 года, пишет портал «Кино-театр». Ивлеева, исполнившая в картине одну из главных ролей, назвала свою героиню уникальной девушкой с «хулиганским характером». Блогер подчеркнула, что получила огромное удовольствие от работы над проектом.

Кайфую от того, что могу быть максимально смелой, играя этого персонажа. Она не боится сказать прямо то, что думает, и всегда называет вещи своими именами. Я считаю, что такой человек должен быть в жизни у каждого, у нее точно есть чему поучиться всем нам. Из-за того, что она так эксцентрична, ее особенно интересно играть: «придумывать» и воплощать героиню с хулиганским характером, — заявила Ивлеева.

Сообщается, что в съемках «Мальвины» также приняли участие актеры Никита Ефремов, Марина Васильева, Аристарх Венес, Николай Шрайбер и участница проекта «Женский стендап» на ТНТ Сауле Юсупова.

Ивлеева в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) сообщила, что сыграла в картине роль воображаемой подруги 30-летней девушки, которая помогает ей «вспомнить о своей мечте».

Я счастлива в очередной раз быть причастной к миру кино! Чувствую себя уверенно и комфортно, тянусь к развитию своего актерского аппарата и хорошему профессионализму! — сообщила блогер.

Ранее стало известно, что в работе над картиной «Мальвина» принимала участие 23-летняя дочь телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова, которая гримировала актеров на площадке. Об этом сообщила Анастасия Ивлеева, опубликовав в своем блоге видео с Бухаровой.