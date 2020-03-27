Правительство Украины предложило парламенту в сотни раз урезать финансирование Госкино и отказаться от выделения средств на производство патриотических фильмов.
В кабмине полагают, что 776 млн гривен, которые в принятом ранее бюджете на 2020 год планировалось направить на нужды Государственного агентства по вопросам кино, — слишком много. Члены правительства предлагают оставить от этой суммы только 23,4 млн.
Кроме того, кабмин выступил за сокращение более чем вдвое финансирования Министерства культуры, молодёжи и спорта — с 15,4 млрд до 6,6 млрд гривен. В то же время украинское правительство хочет нарастить поддержку МВД на 9 млрд гривен,
Ранее NEWS.ru писал, что Госкино Украины проспонсирует создание документального фильма о крушении рейса МН17. На его съёмки предполагалось выделить из бюджета 2,3 млн гривен.
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