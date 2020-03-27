https://static.news.ru/photo/780c60d4-703a-11ea-9725-fa163e074e61_660.jpg Фото: kmu.gov.ua

Правительство Украины предложило парламенту в сотни раз урезать финансирование Госкино и отказаться от выделения средств на производство патриотических фильмов.

В кабмине полагают, что 776 млн гривен, которые в принятом ранее бюджете на 2020 год планировалось направить на нужды Государственного агентства по вопросам кино, — слишком много. Члены правительства предлагают оставить от этой суммы только 23,4 млн.

Кроме того, кабмин выступил за сокращение более чем вдвое финансирования Министерства культуры, молодёжи и спорта — с 15,4 млрд до 6,6 млрд гривен. В то же время украинское правительство хочет нарастить поддержку МВД на 9 млрд гривен, сообщают Українськi Новини.

Ранее NEWS.ru писал, что Госкино Украины проспонсирует создание документального фильма о крушении рейса МН17. На его съёмки предполагалось выделить из бюджета 2,3 млн гривен.