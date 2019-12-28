https://static.news.ru/photo/7122fa0c-2969-11ea-82ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dai Tianfang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина выделит из бюджета средства на создание документального фильма «Железные бабочки» о крушении Boeing-777, выполнявшего рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур в 2014 году.

Всего будет выделено 2,3 миллиона гривен — более шести миллионов рублей.

Все увидели, что российско-украинский конфликт касается всего мира. Однако информационная война запутывает этот случай. Вместо того чтобы распутать его, фильм без эмоций исследует процесс, — сообщили в Госкино.

Самолёт Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17, потерпел крушение в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли 298 человек, большинство из них были гражданами Нидерландов.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что уволен прокурор, который являлся единственным представителем Украины в международной следственной группе по расследованию катастрофы малайзийского Boeing МН-17. Фамилию уволенного она называть не стала.