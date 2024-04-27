Итоги ММКФ-2024: лучший фильм, режиссеры, актеры

Фото: Пресс-служба ММКФ

Мигель Сальгадо

26 апреля завершился 46-й Московский международный кинофестиваль. На церемонии закрытия были подведены итоги и названы лучшие работы. Какой фильм, сериал, режиссер и актеры получили Гран-при и другие награды?

Сколько работ показали на ММКФ

В рамках ММКФ зрителям представили 230 фильмов из 50 стран мира. В основном конкурсе участвовали 11 кинокартин: «21 рубин» режиссера Чиприана Меги (Румыния), «Всё вскроется» Петера Кеглевича (Австрия), «Выжить в мо...» Григоре Бекета (Молдавия, Россия, Румыния), «Дыхание холода» Нахида Азизи Седига (Иран), «Лесной царь» Горана Радовановича (Сербия, Болгария), «Мартин читает Коран» Юрия Сауле (Германия), «Меж псом и волком» Мурата Дюзгюноглу (Турция), «Нирвана» Асифа Ислама (Бангладеш), «Пришелец» Ивана Соснина (Россия), «Стыд» Мигеля Сальгадо (Мексика, Катар) и «Шлимазл» Силке Эндерса (Германия).

Кто удостоился спецнаград на ММКФ

Специальное упоминание жюри NETPAC (киноведы из Индии и России, а также кинокритик из Армении) получила иранская картина Нахида Азизи Седига под названием «Дыхание холода». Эта же картина получила приз зрительских симпатий.

Приза жюри NETPAC «За отражение нежности в водах реки Ганг» удостоилась лента Романа Михайлова «Надо снимать фильмы о любви». Эта же картина удостоилась награды от федерации киноклубов по конкурсу «Русские премьеры».

Приз международной федерации киноклубов «Колючий взгляд» получила картина «Мартин читает Коран» режиссера Юрия Сауле. Эта же работа стала получил диплом жюри российской кинокритики «За глубину драматургического поиска пути мировоззренческого диалога».

Особого упоминания «За музыку, преодолевающую притяжение» удостоился фильм «Ненормальный» режиссера Ильи Маланина. Приз федерации киноклубов по конкурсу документального кино получила лента «Ладья», снятая Сэмом Калантари.

Приз жюри российской кинокритики «За яркий пример профессионального взгляда на возрождение человеческого духа» получила мексиканская лента «Стыд» режиссера Мигеля Сальгадо.

Фото: Пресс-служба ММКФ Мигель Сальгадо

Приз жюри Гильдии неигрового кино и телевидения получила работа Ло Дун под названием «Мэй».

Специальный приз «За необычный подход к кино» или, как уточнил член жюри кинорежиссер Игорь Волошин, «За бескомпромиссное следование своему концепту» получил фильм «Нирвана» режиссера Асифа Ислама из Бангладеш.

«Это луч света для всех независимых художников Бангладеш», — сказал режиссер, получая приз.

Какая картина получила Гран-при ММКФ

Приз «Золотой Святой Георгий» за лучший фильм получил «Стыд» режиссера Мигеля Сальгадо. Кинематографист рассказал, что эта картина поднимает серьезную проблему, «с которой боролись и продолжаем бороться в Мексике».

В центе сюжета два друга Педро и Лусио были похищены. Чтобы выжить, герои картины должны были вступить в смертельную схватку друг с другом. Во время боя победил Педро, благодаря чему и получил свободу. Чувствуя себя виноватым перед Лусио, он не решается рассказать правду убитой горем семье своего друга. После этого картина повествует о последствиях решения главного героя.

«Серебряного Святого Георгия» за лучший фильм конкурса короткометражного кино получила лента «Партнеры», которую снял испанский режиссер Хосе Мария Флорес.

Фото: Centro De Capacitación Cinematográfica A.C. Кадр из фильма «Стыд»

Какие русские фильмы удостоились наград на ММКФ

Приз «Серебряный Святой Георгий» за лучший фильм конкурса «Русские премьеры» получила картина «Лгунья», снятая режиссером Юлия Трофимова. Фильм является экранизацией одноименного бестселлера, который вышел в Израиле.

Особое упоминание жюри конкурса «Русские премьеры» получила лента «Евгений Телегин».

Кто стал лучшим режиссером по версии ММКФ

Награду за режиссуру получила Низад Азизе Сидиг, снявшая фильм «Дыхание голода». В основе сюжета ленты лежит рассказ о взаимоотношениях отца и сына.

«У меня есть мечта. Надеюсь, что настанет день, что ни один человек искусства не будет подвергаться наказаниям за свободу выразить свои мысли и мнение», — сказала режиссер.

Фото: Пресс-служба ММКФ Низад Азизе Сидиг

Кто получил приз ММКФ за лучшую роль

Приз «Серебряный Святой Георгий» за лучшее исполнение женской роли получила Марике Бейкирх. Она сыграла журналистку Иоганну, которая решает встретиться с надзирательницей концлагеря, однако ее охватывает страх. Бейкирх исполнила главную роль в ленте Силке Эндерса «Шлимазл» (сочетание ивритского и арамейского слов, имеющее общее значение «преисполненный счастья», использующееся с ироническим смыслом, — «то еще счастье»).

Хуан Рамон Лопес, сыгравший в «Стыде», получил награду за лучшую мужскую роль.

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