HBO создаст ремейк «Сцен из супружеской жизни» Бергмана

Телеканала HBO запустил в производство мини-сериала, основанный на проекте «Сцены из супружеской жизни» шведского режиссёра Ингмара Бергмана. Оригинальное шоу вышло в 1973 году.
Шоураннером выступит Хагай Леви, известный как один из создателей «Любовников». Главные роли исполнят Мишель Уильямс и Оскар Айзек,
Сериал Бергмана рассказывает о супружеской паре, союз которой кажется идеальным. Всё меняется после того, как становится известно об измене одного из партнёров. Последняя картина Бергмана «Сарабанда», вышедшая в 2003 году, продолжила историю персонажей.
Продюсеры HBO перенесут действие из Швеции в США наших дней. Среди продюсеров значится сын кинематографиста Даниэль Бергман.
Как писал NEWS.ru, кинокомпания Universal планирует выпустить ремейк фильма «Смерч» нидерландского режиссёра Яна де Бонта. Картина вышла в 1996 году.
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