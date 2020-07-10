HBO создаст ремейк «Сцен из супружеской жизни» Бергмана

Фото: Cinematograph AB

Пользователи Сети слили вырезанную сцену из фильма «Мстители: Война бесконечности» вселенной Marvel. В ней Чёрная Вдова и Сокол встречают доктора Брюса Бэннера после битвы в Ваканде, который научился быть спокойным даже в состоянии Халка.

В эпизоде показан момент, когда Наташа и Сэм ищут выживших после того, как Танос по щелчку уничтожил половину всех живых существ. Вдова собирается успокоить Халк, но потом видит, что он...