«Главное, что не в ч/б»: режиссер «Сватов» об украинской озвучке сериала Режиссер «Сватов» Радзюкевич: не вижу ничего плохого в возвращении украинской озвучки

Фото: Кадр из сериала «Сваты»

Актер театра и кино, режиссер «Сватов» Эдуард Радзюкевич в беседе с NEWS.ru высказался по поводу возвращения в сериал украинской озвучки. Он заявил, что не видит в этом ничего плохого, главное, чтобы сериал не превратился из цветного в черно-белый.

Что касается возвращения в сериал украинской озвучки, то не вижу в этом ничего плохого, главное, чтобы в черно-белый цвет не переводили, — пошутил Радзюкевич.

Он также ответил на мнение, что сериал затянулся и его новые сезоны никто не станет смотреть.

Везде орут, что все пропало и никто ничего смотреть уже не будет, это не так. Мне лично тоже не нравится, когда проект идет по 26 сезонов. Но если людям нравится и они это смотрят, то очевидно, что будут продолжать снимать и данный продукт будет иметь все шансы на определенные цифры, — сказал режиссер.

Ранее Радзюкевич прокомментировал уход из «Сватов» Федора Добронравова. Он отметил, что решение актера было осознанным выбором и это его личное дело.