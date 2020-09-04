Гендиректор СТС рассказал о судьбе «Ворониных» после смерти Клюева

https://static.news.ru/photo/d99fdaf2-ef9b-11ea-94b5-fa163e074e61_660.jpg Борис Клюев и Анна Фроловцева Фото: kinopoisk.ru

Генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов заявил, что смерть актёра Бориса Клюева шокировала и застала врасплох. Глава канала вёл переговоры о продолжении сериала, когда узнал, что артист умер.

По словам Муругова, пока рано говорить, что будет с сериалом. Планировалось снять ещё два сезона, но создатели решили взять небольшую паузу. Гендиректор СТС не исключил, что работа над лентой будет продолжена.

Поэтому что будет дальше с проектом, мы будем решать потом. Сейчас главный вопрос — как-то мысленно и физически помочь родным, близким, быть в эти минуты рядом, — рассказал Муругов журналистам Пятого канала.

Он назвал Клюева талантливым, остроумным, интеллигентным и интересным человеком. Муругов подчеркнул, что в нём удивительно сочетались профессионализм, порядочность и благородство. Клюев никогда не отказывал участникам проекта в помощи.

У нас появилась, знаете, несущая стена, так сказать, когда появился Борис Владимирович. На нём вообще всё держалось, это моё мнение. Нам будет его очень сильно не хватать, — отметил Муругов.

Гендиректор рассказал, что на площадке знали о болезни Клюева. Возможно, актёрская работа усугубила развитие рака, но при этом съёмки поддерживали больного артиста.

Борис Клюев умер 1 сентября после продолжительной борьбы с раком лёгких. Врачи диагностировали у него заболевание в 2018 году.

NEWS.ru писал, что прощание с артистом состоялось в Малом театре. Клюева похоронили на Троекуровском кладбище.