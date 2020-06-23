Фёдор Бондарчук вернулся к съёмкам своего первого сериала

Российский режиссёр Фёдор Бондарчук возобновил съёмки своего первого сериала. Проект «Псих» выйдет на стриминговом сервисе more.tv.
Бондарчук начал работу над шоу в октябре 2019 года, но весной 2020 года производство пришлось заморозить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Во время режима изоляции команда занималась постпродакшном уже отснятого материала и подготовкой к работе над новыми эпизодами. Это позволило не менять сроки выхода сериала.
Многосерийная картина расскажет об успешном столичном психотерапевте, который сам нуждается в помощи. Он переживает кризис среднего возраста, живёт с мамой в 40 лет и имеет медикаментозную зависимость.
Как писал NEWS.ru, российский актёр Фёдор Добронравов заявил, что съёмки седьмого сезона сериала «Сваты» отложили до 2021 года из-за пандемии.
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