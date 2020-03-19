https://static.news.ru/photo/f46280d0-69fc-11ea-b0dd-fa163e6e4271_660.jpg Фото: christophe vandercam/imagebroker.com/Global Look Press

Европейский союз попросил стриминговый сервис Netflix снизить качество видео, чтобы интернет в Европе выдержал нагрузку, пока люди не покидают дома из-за введённого в связи с пандемией коронавируса карантином. Генеральный директор платформы Рид Хастингс согласился с предложением.

Еврокомиссар Тьерри Брентон призвал разработать стандарт, который будет определять, когда высокое качество у фильмов и сериалов можно автоматически отключить, сообщает CNN.

Комиссар Бретон прав, когда подчёркивает важность обеспечения бесперебойной работы интернета в этот критический момент, — сказал Хастингс.

В Netflix подчеркнули, что уже регулируют качество роликов согласно пропускной способности Сети. Кроме того, платформа использует библиотеки, которые ближе всего находятся к пользователям, чтобы увеличить эффективность передачи потока.

Как писал NEWS.ru, Netflix создал расширение, с помощью которого можно дистанционно смотреть и обсуждать фильмы и сериалы в компании друзей. Такая функция поможет людям пережить изоляцию в период пандемии коронавируса.