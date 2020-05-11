Энди Сёркис: новый «Бэтмен» станет «самым мрачным»

Фильм Мэтта Ривза о Бэтмене, выход которого запланирован на 2021 год, станет самым мрачным из всех снятых ранее. Об этом заявил актёр Энди Сёркис, который играет роль дворецкого Альфреда в новой экранизации о Брюсе Уэйне.
Гораздо мрачнее, чем предыдущие, — цитирует Сёркиса LADBible.
По его словам, эта картина в большей части будет посвящена эмоциональной связи Брюса и Альфреда. Актёр, играющий роль дворецкого, отметил, что «это и есть главное в фильме», и назвал сценарий картины «по-настоящему изысканным».
Из-за пандемии COVID-19 съёмки фильма пришлось приостановить, и сейчас он готов только наполовину. Однако, как заверил Сёркис, картина выходит «очень хорошей».
Как писал NEWS.ru, ранее американский режиссёр Джеймс Ганн рассказал, в исполнении какого актёра ему больше всего нравится Бэтмен.
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