Ефремова номинировали на «Нику»

https://static.news.ru/photo/2a0ce394-81a6-11eb-927a-96000091f725_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов, осуждённый за смертельное ДТП на 7,5 года лишения свободы, выдвинут на премию «Ника» в номинации «Лучшая роль второго плана».

Ефремов номинирован за роль в фильме режиссёра Андрея Смирнова «Француз». Он сыграл отца одного из героев картины, в прошлом преподавателя марксизма и заключённого.

Наряду с Ефремовым на награду в данной номинации претендуют Александр Балуев, также снявшийся во «Французе», и Евгений Цыганов за роль в фильме «Одесса».

Церемония вручения премии намечена на 25 апреля. В этот раз будут награждены лауреаты 2019 и 2020 годов, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

ДТП с участием Михаила Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров от полученных травм скончался в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев. Актёр отбывает наказание в белгородской колонии.

Ефремов до указанных событий успел сняться в фильме «Конёк-Горбунок» по одноимённой сказке Петра Ершова. Он сыграл роль царя, но озвучил его Сергей Бурунов. Как писал NEWS.ru, за 18 дней проката фильм собрал более 1 млрд рублей.