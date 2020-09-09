Дважды номинант на «Оскар» назвал глупостью новые требования к претендентам

https://static.news.ru/photo/3f3c0488-f29b-11ea-bf28-fa163e074e61_660.jpg Константин Бронзит Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Новые правила, которые американская Киноакадемия установила для претендентов на премию «Оскар», это вовсе не забота о кинематографе. Более того, это даже не шаг в сторону толерантности. Это скорее опасения выпасть за рамки мирового тренда, а следовательно — обеспокоенность исключительно собственными интересами, считает режиссёр и двукратный номинант на «Оскар» Константин Бронзит.

Он назвал обновлённые требования попыткой прикрыть свой зад.

Они начинают что-нибудь выдумывать, чтобы не дай Бог их в чём-то не обвинили, не стали слать письма в их адрес, осуждать. <...> Мы все должны понимать, что к искусству кинематографа это не имеет никакого отношения. Это всё уже про другое, — цитирует Бронзита сайт телеканала «360».

Он напомнил, что в США уже был подобный скандал, связанный с игнорированием темнокожих номинантов. В связи с этим Киноакадемия решила сыграть на опережение, высказал мнение режиссёр, расценив происходящее как глупость.

По словам Бронзита, Америка всегда позиционировала себя как демократичную и свободную страну, а то, что происходит сейчас, стало, по сути, цензурой.

Если у кинематографиста целью является не «Оскар», а сам фильм, то он и дальше будет делать то, что делал раньше, уверен режиссёр. Но чтобы претендовать на кинопремию, ему придётся подгонять кино под изменившиеся условия. Только самому создателю фильма решать, каким путём пойти, подчеркнул Бронзит.

Новые правила американской Киноакадемии начнут действовать для фильмов выпуска 2024 года. Как писал NEWS.ru, не менее одного из главных актёров в картине или актёры второго плана должны принадлежать к недостаточно представленной расовой или этнической группе. Помимо этого, не менее 30% второстепенных ролей должны играть женщины, представители сексуальных меньшинств или актёры с инвалидностью.