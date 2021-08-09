Друг Человека-паука «превратится» в жирного кровососа

Актёра Джейкоба Баталона, известного по образу Неда — друга Питера Паркера (Том Холланд) в фильмах о Человеке-пауке, утвердили на главную роль в грядущем комедийном сериале о вампирах сети Syfy, сообщает журнал The Hollywood Reporter. По информации издания, артиста «превратят» в жирного кровососа.
Проект, основанный на юмористических фэнтези-романах Джонни Б. Труанта «Жирный вампир»,
Персонажу Баталона придётся преодолеть все эти препятствия и спастись от предводителя вампиров, желающего его смерти. Кроме того, Баскин поборется за сердце любимой девушки. Решить все проблемы главному герою помогут невероятные способности, не свойственные упырям.
Ранее съёмки второй части блокбастера о супергероях по мотивам комиксов DC «Аквамен» стартовали в Англии. Об этом в своём Instagram рассказал исполнитель главной роли Джейсон Момоа. Актёр отметил, что рад встретиться с режиссёром Джеймсом Ванмо и другими членами съёмочной группы. Он также сообщил, что его герой на экране появится с неожиданным цветом волос.