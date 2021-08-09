Друг Человека-паука «превратится» в жирного кровососа

Актёра Джейкоба Баталона, известного по образу Неда — друга Питера Паркера (Том Холланд) в фильмах о Человеке-пауке, утвердили на главную роль в грядущем комедийном сериале о вампирах сети Syfy, сообщает журнал The Hollywood Reporter. По информации издания, артиста «превратят» в жирного кровососа.

Проект, основанный на юмористических фэнтези-романах Джонни Б. Труанта «Жирный вампир», получил название «Вампир Реджинальд». В первый сезон войдет десять эпизодов, длительность каждого из них не более часа. В кинополотне расскажут о молодом человеке по имени Реджинальд Баскин, только-только ставшем упырём. Он попал в мир, где живут красивые и тщеславные кровопийцы. Над упитанным Реджи все издеваются и смеются.

Персонажу Баталона придётся преодолеть все эти препятствия и спастись от предводителя вампиров, желающего его смерти. Кроме того, Баскин поборется за сердце любимой девушки. Решить все проблемы главному герою помогут невероятные способности, не свойственные упырям.

Ранее съёмки второй части блокбастера о супергероях по мотивам комиксов DC «Аквамен» стартовали в Англии. Об этом в своём Instagram рассказал исполнитель главной роли Джейсон Момоа. Актёр отметил, что рад встретиться с режиссёром Джеймсом Ванмо и другими членами съёмочной группы. Он также сообщил, что его герой на экране появится с неожиданным цветом волос.