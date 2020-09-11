Дочь Кинчева подтвердила расставание с Янковским

https://static.news.ru/photo/40e447ee-f4b4-11ea-ad04-fa163e074e61_660.jpg Вера Панфилова Фото: verakinch/instagram.com

Актриса Вера Панфилова — дочь лидера группы «Алиса» Константина Кинчева — подтвердила слухи о своём расставании с актёром Иваном Янковским. Отношения пары длились около пяти лет.

Панфилова рассказала, что разрыв произошёл по обоюдному согласию ещё в июле. Тогда Янковский перед отъездом на съёмки сообщил ей, что больше не покажется в её квартире, где они вместе жили.

Если я счастлива без, то зачем мне быть с... Это обоюдное решение, и всё слава Богу, — цитирует артистку «Экспресс-газета».

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Иван Янковский оказался в центре скандала из-за слухов о романе с замужней актрисой Дианой Пожарской. Девушка уже несколько лет замужем за режиссёром Артёмом Аксёненко. Сын Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского состоял в отношениях с Верой Панфиловой. Поклонники ждали, когда молодые люди официально зарегистрируют свои отношения, но этого не случилось.