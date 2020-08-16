Дочь Андрея Миронова почтила память отца трогательным признанием

https://static.news.ru/photo/d83cc9b0-dfbd-11ea-81f8-fa163e074e61_660.jpg Мария Миронова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актриса Мария Миронова, дочь Народного артиста РСФСР Андрея Миронова, призвала своих подписчиков в Instagram ценить и любить людей при жизни. Публикацию она приурочила к очередной годовщине смерти актёра.

Она отметила, что за те 33 года, что нет её отца, ничего не изменилось: его любят и помнят люди, «обожают даже гораздо больше, чем при жизни».

«Ушедших любить легко», — говорил ты и был прав! Давайте любить живых... — написала Миронова.

Она призналась, что всегда любила день рождения отца и быстрее «проезжала мимо этого страшного дня 16 августа, как будто его не было», как и смерти родного человека.

В 2020 году дочь миновала тот жизненный рубеж, на котором не стало её прославленного родителя. Сейчас ей 47 лет. Миронов скончался в 46.

Он ушёл из жизни в расцвете сил и на взлёте актёрской карьеры 16 августа 1987 года. За два дня до этого его госпитализировали из рижского театра. Артисту стало плохо во время спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Кровоизлияние в мозг оказалось слишком обширным, спаси кумира миллионов не врачи не смогли. Он умер, не приходя в сознание.

7 марта, в 79-й его день рождения, две редкие фотографии из детства Миронова обнародовал актёр Станислав Садальский. На первом снимке, как писал NEWS.ru, тот запечатлён ещё в младенчестве. На втором «бьётся на мечах» с другим мальчишкой.