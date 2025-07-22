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22 июля 2025 в 12:45

«Доброта и надежность»: актер Раков о том, каким ему запомнился Юрий Кара

Актер Раков: Юрия Кару отличали порядочность и доброта

Актер Виктор Раков на церемонии прощания с режиссером Юрием Карой Актер Виктор Раков на церемонии прощания с режиссером Юрием Карой Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кинорежиссера и сценариста Юрия Кару отличали порядочность, доброта и надежность, признался актер Виктор Раков. Как передает корреспондент NEWS.ru с церемонии прощания с Карой, именно этим режиссер запомнился актеру, сыгравшему Мастера в фильме Кары по знаменитому роману Михаила Булгакова.

[Мне запомнились] его человеческие качества, порядочность, доброта и надежность, — заявил актер.

Он также рассказал, что его последняя встреча с Карой состоялась 12 ноября в Доме кино во время торжества, посвященного 70-летию маэстро. По словам Ракова, торжество прошло в благостной атмосфере и при аншлаге.

Был полный зал его поклонников, коллег, артистов. Он был в кресле на сцене в благостном расположении духа, мы пели, танцевали, говорили хорошие слова. Я думаю, ему было очень приятно, и ничто не предвещало такого трагического финала, — сказал Раков.

Режиссер Аким Салбиев также подчеркнул, что Юрий Кара был настоящим лидером, но очень сдержанным человеком. Он рассказал, как вместе с будущим автором культовых фильмов «Завтра была война», «Воры в законе» и «Мастер и Маргарита» поступил во ВГИК.

Он также заявил, что фильм «Завтра была война», который стал дебютом и дипломной работой Юрия Кары, является очень глубоким и пронзительным произведением. Он добавил, что именно Кара стал основоположником популярных в 1990-е годы фильмов вроде «Бандитского Петербурга».

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