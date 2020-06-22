Добронравов объявил о переносе съёмок «Сватов» на 2021 год

https://static.news.ru/photo/c637859c-b46c-11ea-8f11-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Добронравов Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Российский актёр Фёдор Добронравов заявил, что съёмки седьмого сезона сериала «Сваты» отложили до 2021 года из-за запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

В марте работу пришлось приостановить, чтобы дождаться смены времени года. Команда надеялась вернуться на площадку после снятия ограничений, однако теперь продюсеры решили снова сдвинуть сроки, о чём Добронравов рассказал в беседе с «МК».

Я позвонил в Киев, но мне режиссёр сказал, что они из-за пандемии не успели подготовиться. А снимать должны были в Белоруссии, но теперь пришлось отложить съёмки на следующий год, — сказал артист.

Ранее Фёдор Добронравов рассказал, что все ключевые актёры будут задействованы в седьмом сезоне сериала «Сваты». Он отказался раскрывать, в чём будет заключаться главная идея ленты, чтобы зрители увидели всё сами, писал NEWS.ru.