Впрочем, пока что речь о фильмах не идёт. Первая фаза предусматривает основу в виде книг и комиксов, на которой в случае коммерческого успеха в дальнейшем будут основываться видеоигры, сериалы и полнометражные фильмы.

Отправившись в прошлое, специально выделенная группа авторов избавила себя от необходимости опираться на уже известные миллионам людей по всему миру события. Это — эпоха расцвета Республики, события которой начинаются с большой катастрофы на окраине Галактики. Но трагедия эта рукотворная, и к ней причастна банда «космических викингов», противостоять которой и ликвидировать последствия произошедшего предстоит команде джедаев.

This new #StarWars #TheHighRepublic concept art has been officially released! pic.twitter.com/yMRhS81kuC

Несмотря на то что Республика находится на пике своего развития, Галактика на тот момент исследована плохо. Поэтому джедаи, оторванные от патрулирования её границ, отправляются за пределы изведанного пространства, где знакомятся с новыми расами и культурами.

На первом этапе поклонников «Звёздных войн» ждут три художественных произведения и два издания комиксов. Первая книга увидит свет в конце августа. Появятся ли новые издания на русском языке, пока неизвестно.