https://static.news.ru/photo/0a2d0db8-57e2-11ea-ac26-fa163e074e61_660.jpg Фото: COVER Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Disney отправится ещё глубже в прошлое вселенной «Звёздных войн». Компания представила новую эпоху фантастического мира, события в котором происходят за двести лет до событий первого эпизода киносаги.

Впрочем, пока что речь о фильмах не идёт. Первая фаза предусматривает основу в виде книг и комиксов, на которой в случае коммерческого успеха в дальнейшем будут основываться видеоигры, сериалы и полнометражные фильмы.

Отправившись в прошлое, специально выделенная группа авторов избавила себя от необходимости опираться на уже известные миллионам людей по всему миру события. Это — эпоха расцвета Республики, события которой начинаются с большой катастрофы на окраине Галактики. Но трагедия эта рукотворная, и к ней причастна банда «космических викингов», противостоять которой и ликвидировать последствия произошедшего предстоит команде джедаев.

Несмотря на то что Республика находится на пике своего развития, Галактика на тот момент исследована плохо. Поэтому джедаи, оторванные от патрулирования её границ, отправляются за пределы изведанного пространства, где знакомятся с новыми расами и культурами.

На первом этапе поклонников «Звёздных войн» ждут три художественных произведения и два издания комиксов. Первая книга увидит свет в конце августа. Появятся ли новые издания на русском языке, пока неизвестно.

Here's a look at official #StarWars #ProjectLuminous concept art for the Nihil, a villainous group of "space vikings" from the High Republic era!



(via @Clayton_Sandell ) pic.twitter.com/HVrDIIDUcf — Star Wars Direct (@StarWars_Direct) February 25, 2020

Ранее, как писал NEWS.ru, студия по созданию спецэффектов Industrial Light & Magic показала, как была добавлена актриса Кэрри Фишер в фильм «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Эту часть космической саги снимали уже после её смерти.