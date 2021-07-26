Депардье снимет фильм в Калининградской области

Французский актёр Жерар Депардье намерен снять фильм в Калининградской области об эскадрилье «Нормандия — Неман». Об этом артист сообщил во время кинофестиваля «Балтийские дебюты», на котором он выступил перед показом картины «Моя узбекская мечта».

Проект действительно интересный, так как это очень серьёзная часть истории Калининградской области. <...> Когда наши французские коллеги приступят к съёмкам — пока неизвестно, но то, что мы поддержим эту инициативу — обязательно, — заявил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

По данным «Известий», президент Белоруссии Александр Лукашенко выделил $2 млн на производство этого фильма ещё в 2015 году. Проект должен был стать результатом крупнейшего сотрудничества России, Белоруссии и Франции в рамках кинопроизводства. Бывший гендиректор Госфильмофонда Николай Бородачёв (1948–2020) добавил, что Депардье снимется в роли одного из второстепенных персонажей.

Ранее сообщалось, что на Депардье повторно возбудили дело об изнасиловании, открытое ещё в 2018 году. Несмотря на отсутствие состава преступления и опровержения самого Депардье, в октябре 2020 года расследование возобновилось. В 2019 году, уже будучи гражданином России, Депардье заявил о намерении получить турецкий паспорт.