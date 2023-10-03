Что известно о ссоре Дружининой и Макеевой на премьере «Гардемаринов» Светлана Дружинина оттолкнула актрису Макееву на премьере «Гардемаринов»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Анастасия Макеева

Народная артистка России и режиссер Светлана Дружинина оттолкнула от себя актрису Анастасию Макееву на премьере своего фильма «Гардемарины 1787. Мир». Что произошло на красной дорожке?

Что произошло между Дружининой и Макеевой

В Москве состоялась презентация первой части двухсерийного продолжения фильмов Дружининой «Гардемарины». Картина под названием «Гардемарины 1787. Мир» выйдет в прокат 5 октября. Вторая часть — «Гардемарины 1787. Война» — 16 октября.

Премьеру ленты посетили сыгравшие в фильме актеры Дмитрий Харатьян, Михаил Мамаев, Ольга Машная, Всеволод Шиловский, Анастасия Макеева, а также молодые артисты Ника Здорик и Андрей Лаптев.

Светлана Дружинина на красной дорожке появилась с мужем — кинооператором Анатолием Мукасеем. Затем к ней подошли Дмитрий Харатьян и Михаил Мамаев, они поцеловали ее руку. Когда режиссера захотела обнять Анастасия Макеева, она ее оттолкнула.

«Нет, сейчас нельзя», — сказала народная артистка России.

Дружинина выставила руку вперед, чтобы Макеева не могла подойти близко. Актриса отошла в сторону к коллегам и супругу Роману Малькову, после чего сказала им: «Я предупреждала».

Макеева в продолжении саги воплотила образ, навеянный Миледи из «Д’Артаньяна и трех мушкетеров». Ей была отдана роль интриганки с корыстными целями и помощницы шевалье Де Брильи, которого играет Михаил Боярский.

Как Дружинина объяснила инцидент с Макеевой на красной дорожке

Светлана Дружинина в интервью NEWS.ru сообщила, что оттолкнула Анастасию Макееву не из злого умысла. Режиссер переживала, что по неосторожности актриса может наступить ей на ногу и причинить боль из-за образовавшейся мозоли.

«На красной дорожке она просто внезапно вышла, и я не хотела, чтобы она наступила на мозоль. Мы очень любим друг друга, уважаем, она работает у меня. Этот просто случайность, кто-то из журналистов глупость написал — и разнесли», — сказала она.

Дружинина в ходе премьеры также высказалась о Макеевой со сцены. Она назвала ее соблазнительницей и покорительницей мужских сердец.

Фото: Пресс-служба «Медиа-телеком» Анна Шатилова на премьере фильма «Гардемарины 1787. Мир» Фото: Пресс-служба «Медиа-телеком» Анна Шатилова на премьере фильма «Гардемарины 1787. Мир» Фото: Пресс-служба «Медиа-телеком» Михаил Мамаев на премьере фильма «Гардемарины 1787. Мир» Фото: Пресс-служба «Медиа-телеком» Михаил Мамаев на премьере фильма «Гардемарины 1787. Мир» Фото: Пресс-служба «Медиа-телеком» Дмитрий Харатьян на премьере фильма «Гардемарины 1787. Мир» Фото: Пресс-служба «Медиа-телеком» Дмитрий Харатьян на премьере фильма «Гардемарины 1787. Мир» Фото: Пресс-служба «Медиа-телеком» Дмитрий Харатьян на премьере фильма «Гардемарины 1787. Мир» Фото: Пресс-служба «Медиа-телеком» Дмитрий Харатьян на премьере фильма «Гардемарины 1787. Мир» Фото: Пресс-служба «Медиа-телеком» Татьяна Абрамова на премьере фильма «Гардемарины 1787. Мир» Фото: Пресс-служба «Медиа-телеком» Татьяна Абрамова на премьере фильма «Гардемарины 1787. Мир» Фото: Пресс-служба «Медиа-телеком» Ника Здорик и Андрей Лаптев на премьере фильма «Гардемарины 1787. Мир» Фото: Пресс-служба «Медиа-телеком» Ника Здорик и Андрей Лаптев на премьере фильма «Гардемарины 1787. Мир» Фото: Пресс-служба «Медиа-телеком» Ольга Машная на премьере фильма «Гардемарины 1787. Мир» Фото: Пресс-служба «Медиа-телеком» Ольга Машная на премьере фильма «Гардемарины 1787. Мир» Фото: Пресс-служба «Медиа-телеком» Олег Масленников-Войтов на премьере фильма «Гардемарины 1787. Мир» Фото: Пресс-служба «Медиа-телеком» Олег Масленников-Войтов на премьере фильма «Гардемарины 1787. Мир» Фото: Пресс-служба «Медиа-телеком» Всеволод Шиловский на премьере фильма «Гардемарины 1787. Мир» Фото: Пресс-служба «Медиа-телеком» Всеволод Шиловский на премьере фильма «Гардемарины 1787. Мир» Фото: Пресс-служба «Медиа-телеком» Федор Гамалея на премьере фильма «Гардемарины 1787. Мир» Фото: Пресс-служба «Медиа-телеком» Федор Гамалея на премьере фильма «Гардемарины 1787. Мир» Фото: Пресс-служба «Медиа-телеком» Анна шатилова, Дмитрий Харатьян, Татьяна Абрамова, Анатолий Мукасей и Всеволод Шиловский на премьере фильма «Гардемарины 1787. Мир» Фото: Пресс-служба «Медиа-телеком» Анна шатилова, Дмитрий Харатьян, Татьяна Абрамова, Анатолий Мукасей и Всеволод Шиловский на премьере фильма «Гардемарины 1787. Мир» Фото: Пресс-служба «Медиа-телеком» Анна Шатилова, Роман Мальков и Анастасия Макеева на премьере фильма «Гардемарины 1787. Мир» Фото: Пресс-служба «Медиа-телеком» Анна Шатилова, Роман Мальков и Анастасия Макеева на премьере фильма «Гардемарины 1787. Мир» Фото: Пресс-служба «Медиа-телеком» Анатолий Мукасей на премьере фильма «Гардемарины 1787. Мир» Фото: Пресс-служба «Медиа-телеком» Анатолий Мукасей на премьере фильма «Гардемарины 1787. Мир» Фото: Пресс-служба «Медиа-телеком» Екатерина и Александр Стриженовы на премьере фильма «Гардемарины 1787. Мир» Фото: Пресс-служба «Медиа-телеком» Екатерина и Александр Стриженовы на премьере фильма «Гардемарины 1787. Мир» Фото: Пресс-служба «Медиа-телеком» На премьере фильма «Гардемарины 1787. Мир» Фото: Пресс-служба «Медиа-телеком» На премьере фильма «Гардемарины 1787. Мир» Фото: Пресс-служба «Медиа-телеком» Елена Малышева на премьере фильма «Гардемарины 1787. Мир» Фото: Пресс-служба «Медиа-телеком» Елена Малышева на премьере фильма «Гардемарины 1787. Мир» Фото: Пресс-служба «Медиа-телеком» Сергей Миронов на премьере фильма «Гардемарины 1787. Мир» Фото: Пресс-служба «Медиа-телеком» Сергей Миронов на премьере фильма «Гардемарины 1787. Мир» Фото: Пресс-служба «Медиа-телеком» Сергей Миронов и Светлана Дружинина на премьере фильма «Гардемарины 1787. Мир» Фото: Пресс-служба «Медиа-телеком» Сергей Миронов и Светлана Дружинина на премьере фильма «Гардемарины 1787. Мир» Фото: Пресс-служба «Медиа-телеком» Светлана Дружинина Фото: Пресс-служба «Медиа-телеком» Светлана Дружинина

Почему Дружинина жаловалась на Макееву

Светлана Дружинина в эфире программы «Секрет на миллион» рассказывала, что коллеги не советовали ей работать с Анастасией Макеевой из-за непростого характера актрисы. Однако на первый взгляд артистка показалась ей «идеальной тихой овечкой».

«Пришла Настя: идеальная, тихая овечка. Прочитали сценарий, начали искать друг к другу подход», — вспомнила режиссер.

В результате работы Дружининой не понравился не нрав Макеевой, а привычка регулярно опаздывать на съемки. По словам режиссера, актриса вдобавок требовала повышение гонорара за переработки.

Продюсеры были не против оплатить отработанные сверх нормы часы, однако мириться с опозданиями Дружинина не собиралась.

«У нее еще была очаровательная подружка — Анечка Семенович. И они вместе опаздывали. Раз, второй, третий. И тогда я вышла и сказала громким голосом: „Если опаздывают Семенович и Макеева — все переработки оплачивают они, кто на сколько опоздал, столько и платят. Если опаздывает Макеева, значит, Боярскому, задействованному с ней в одной сцене, оплачивает переработки Макеева“», — рассказала она.

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