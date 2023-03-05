«Чебурашка» переплюнул «Аватара» по числу нелегальных скачиваний »Бюллетень кинопрокатчика»: «Чебурашка» обошел «Аватара» по числу пиратских скачиваний

Фильм российского режиссера Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» стал лидером по скачиванию среди пиратов по итогам февраля 2023 года, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Помимо него, в топ-3 вошли криминальный триллер Бенжамина Карона «Аферисты» и приключенческий боевик Жана-Франсуа Рише «Крушение». Авторы подсчетов отмечают, что продолжение «Аватара» Джеймса Кэмерона даже не попало в десятку лидеров.

Наибольшей популярностью среди любителей нелегального контента в последнем месяце зимы пользовался семейный проект «Чебурашка», самый кассовый релиз за всю историю российского проката. Кинотеатральные сборы картины превысили 6 млрд рублей, — говорится в публикации «Бюллетени кинопрокатчика».

В топ-10 лидеров по нелегальным скачиваниям также оказалась российская комедия «Непослушник 2», которая вышла в прокат еще в в прошлом году. Кроме этого, в десятке оказалась комедия Дэмьена Шазелла «Вавилон», которая с треском провалилась в американском прокате.

Ранее глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина не согласилась с депутатом ГД Дмитрием Певцовым, назвавшим фильм «Чебурашка» «идеологической диверсией».

Певцов назвал фильм «Чебурашка», собравший в прокате более 6 млрд рублей, «чудовищной диверсией». Его возмутило, что «там нет ни одного положительного персонажа, сыгранного человеком, дети не видят в картине ни одного нормального мужчины с нормальной семьей, ни одной нормальной женщины, которая бы работала и была настоящей мамой».