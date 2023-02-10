«Чебурашка глупый, а Гена не гомосексуалист»: Милонов поспорил с Певцовым Депутат ГД Милонов заявил, что фильм «Чебурашка» не пропагандирует нетрадиционные ценности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов не согласился с парламентарием, актером Дмитрием Певцовым, который назвал новый фильм «Чебурашка» «идеологической диверсией» и раскритиковал героев ленты. В разговоре с NEWS.ru Милонов призвал «простить Чебурашку», который «глупый и не знал, как правильно называть крокодила Гену». Парламентарий также опроверг предположение о пропаганде «Чебурашкой» нетрадиционных ценностей и заявил, что «Гена — нормальный крокодил, потому что случаи гомосексуализма среди крокодилов науке неизвестны».

Я не настолько тонкий эстет, чтобы усматривать [пропаганду ЛГБТ в фильме «Чебурашка»] и обижаться на Чебурашку. Он просто глупый и не знал, как правильно называть крокодила Гену (папой или мамой. — NEWS.ru). Давайте простим Чебурашку. И реабилитируем крокодила Гену. Крокодил Гена — нормальный крокодил, потому что случаи гомосексуализма среди крокодилов науке неизвестны, — заявил Милонов.

По словам депутата, «Чебурашка совсем не виноват» и не представляет опасности для общества.

Вот когда выходит книжка «Лето в пионерском галстуке» — это да, это проблема. И когда владелец издательства (Денис Котов, владелец издательства Popcorn Books, выпустившего данную книгу. — NEWS.ru) входит в Общественный совет при Министерстве культуры — это тоже проблема. А Чебурашка совсем не виноват, — считает Милонов.

Парламентарий убежден, что высказанные Дмитрием Певцовым упреки «не соответствуют действительности», и призвал «дать Чебурашке еще один шанс на жизнь».

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в разговоре с NEWS.ru высказала мнение, что Дмитрий Певцов раскритиковал создателей «Чебурашки» из-за актерской ревности и политической незрелости, поскольку «как большой политик Певцов еще не вырос».

Напомним, что Певцов назвал фильм «Чебурашка», собравший в прокате более 6 млрд рублей, «чудовищной диверсией». Его возмутило, что «там нет ни одного положительного персонажа, сыгранного человеком, дети не видят в картине ни одного нормального мужчины с нормальной семьей; ни одной нормальной женщины, которая бы работала и была настоящей мамой».

По словам Певцова, самый положительный персонаж — «андроид Чебурашка», но и к нему есть много вопросов, потому что «он называет Гену мамой, а для детей это такой сигнальчик, что мужчина может быть мамой». Парламентарий выразил сожаление, что «плохой фильм имеет такой успех».