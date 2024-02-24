«Упал с пятого этажа»: актер рассказал о страшном случае на съемках Актер Герасимов рассказал, как упал с высоты пятого этажа при выполнении трюка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Герасимов

Советский и российский актер Евгений Герасимов признался в разговоре с NEWS.ru, что однажды упал с высоты пятиэтажного дома и у него были разбиты все ноги. Герасимов добавил, что хорошая физическая подготовка помогала ему самому выполнять трюки в советских фильмах: актер мастер спорта по легкой атлетике и обладатель черного пояса по карате.

Помню страшный случай, когда упал с десантного тренажера, а это, между прочим, высота пятиэтажного дома. У меня были полностью разбиты ноги, и долгое время пришлось находиться в гипсе. Но в молодом возрасте все быстрее срастается, поэтому довольно быстро вернулся к занятиям спортом, — рассказал Герасимов.

Актер добавил, что у него после выполнения трюков также есть травмы позвоночника и разбит тазобедренный сустав. По словам Герасимова, ему нравилось самому выполнять все трюки в кино.

Я мастер спорта по легкой атлетике, кандидат в мастера по конному спорту, по авторалли, у меня черный пояс по карате. Я являюсь президентом Московской ассоциации боевых искусств по стилевому карате, — отметил артист.

Актер начал сниматься в кино с 14 лет, дебютировав в картине «Они не пройдут». Всесоюзную славу Герасимову принесла роль робота Вертера в фильме «Гостья из будущего». Евгений Герасимов является руководителем Московского театра на Малой Ордынке, председателем комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы, а также президентом Московской ассоциации боевых искусств по всестилевому карате. 25 февраля Герасимов отмечает 73-й день рождения.

Ранее Евгений Герасимов рассказал, что на съемках музыкальной комедии «Летние сны» Виталия Кольцова Людмила Гурченко пыталась сосватать ему свою дочь. Он тогда был студентом Щукинского театрального училища и сыграл в этом фильме роль второго плана.