«Буду загорать»: Боярский пошутил о черном Д’Артаньяне в новых «Мушкетерах» Боярский с удовольствием посмотрит новых «Мушкетеров», где роль Д’Артаньяна исполнил темнокожий актер

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Михаил Боярский

Народный артист РСФСР Михаил Боярский рассказал NEWS.ru, что с удовольствием посмотрит ремейк «Трех мушкетеров», в котором роль Д’Артаньяна исполняет темнокожий актер. Кинодеятель пошутил, что будет загорать, чтобы соответствовать коллеге по цеху.

Что тут сказать, буду загорать. А если серьезно, то с удовольствием, если будет возможность, посмотрел бы эту картину, — заявил Боярский.

Боярский сыграл роль Д’Артаньяна в экранизации романа о трех мушкетерах, вышедшей на экраны в 1979 году. Благодаря гасконцу и популярным песням из фильма слава актера достигла огромных высот, и впоследствии он вновь перевоплощался в гасконца в продолжениях картины.

Ранее стало известно, какой будет новое прочтение «Трех Мушкетеров» Александра Дюма. Накануне был опубликован трейлер, судя по которому роль гасконца будет исполнять темнокожий актер Франсуа Сивиль. Вместе с ним в фильме играют Венсан Кассель и Ева Грин.

Также сообщалось, что во время Супербоула-2023 был показан первый полноценный трейлер фильма «Флэш» с Эзрой Миллером, премьера которого состоится 16 июня. В фильме будут участвовать сразу две версии Бэтмена из разных вселенных, которых сыграют Бен Аффлек и Майкл Китон, впервые исполнивший роль Брюса Уэйна в 1989 году в фильме Тима Бертона.