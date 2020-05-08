Богомолов рассказал о съёмках сериала «Опасные связи»

https://static.news.ru/photo/233fbef2-924f-11ea-9997-fa163e074e61_660.jpg Константин Богомолов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Константин Богомолов рассказал, как к нему пришла идея снять сериал «Безопасные связи» и поделился подробностями со съёмок. Муж Ксении Собчак отметил, что идея лежала на поверхности, а самоизоляция стала «спусковым крючком» для просмотра сериала.

Но при этом режиссёр не исключает, что идея, положенная в основу сериала, могла бы существовать и без тех обстоятельств, в которых сейчас находится мир.

У нас всё-таки не скринлайф, а более сложный формат. По большому счёту, истории, которые показаны в сериале, могли бы происходить с нами и вне нынешних условий, — цитирует мужа Ксении Собчак Teleprogramma.pro.

Со съёмками в условиях карантина у режиссёра проблем не было. Единственной помехой была лишь прерывающаяся иногда связь.

Мы организовали безопасную форму съёмок — все находились в разных пространствах. Работа шла весело, интересно. Оказалось — это удобно для всех, — поделился подробностями Богомолов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Константин Богомолов выступил режиссёром сериала, снятого по мотивам истории об ангарском маньяке. Премьера проекта, получившего название «Хороший человек», запланирована на осень 2020 года.