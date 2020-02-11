https://static.news.ru/photo/a377ad0e-4cd2-11ea-89e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: vdud/vk.com

Российский журналист и блогер Юрий Дудь опубликовал новый документальный фильм на своём YouTube-канале. Двухчасовой ролик рассказывает о различных аспектах заболевания ВИЧ.

Дудь заявил, что его команда хочет изучать проблемы, про которые никто не хочет или просто стесняется говорить.

Многие думали, что эта болезнь осталась где-то в 90-х и точно не добралась до эпохи высокоскоростного Интернета. Но это не так. В России живёт более одного миллиона человек с ВИЧ. В 2018 году умерли от СПИДа 37 тыс. человек. В среднем это 100 человек в день, — говорится к описании к ролику.

Журналист отметил, что планировал сделать фильм, чтобы рассказать, «как не стать частью этой статистики». Но в процессе съёмок он осознал, что проблема ВИЧ в России это не распространение заболевания, а дискриминация людей, которые им страдают.

Как писал NEWS.ru, телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что не хочет давать интервью молодым блогерам или журналистам, назвав Юрия Дудя «пустым».