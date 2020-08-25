16+

Рубрики

Медиа

Архив

Кино

Антонио Бандерас вылечился от коронавирусной инфекции

21:02, 25 августа 2020
Фото: instagram.com/antoniobanderasoficial

Испанский актёр Антонио Бандерас сообщил, что вылечился от COVID-19.

После 21 дня самоизоляции я могу сказать, что преодолел коронавирусную инфекцию. Я исцелён, — написал Бандерас в Instagram.

Актёр добавил, что думает о тех, кто не был так удачлив, как он, и кто перенёс больше страданий. Бандерас также пожелал сил тем, кто находится в «середине боя», имея в виду людей, в настоящее время борющихся с коронавирусом.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

DespuÃ©s de 21 dÃ­as de disciplinado confinamiento, puedo decir que he superado la infecciÃ³n por Covid 19. Estoy curado. Va mi pensamiento para aquellos que no lo consiguieron y para los que lo han pasado peor que yo. Ãnimo para todos los que estÃ¡n en mitad de la lucha. After 21 days of disciplinary confinement I can say now that today I overcame the Covid 19 infection. I am cured. My thoughts go to those who werenât as fortunate as me, and to those who suffered more than I did. I also wish strength to the ones who are in the middle of the fight.

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial)

Как передавал NEWS.ru, испанский актёр сообщил, что болен COVID-19 в свой 60-й день рождения 10 августа. Бандерас пообещал, что использует время в изоляции, чтобы «читать, писать, отдыхать и продолжать строить планы».

В марте стало известно, что испанский актёр исполнит одну из ролей в экранизации игры Uncharted. В русском прокате картина будет называться «Неизведанное: удача Дрейка».

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео