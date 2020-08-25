Антонио Бандерас вылечился от коронавирусной инфекции

https://static.news.ru/photo/3ba06c8a-e6ff-11ea-9008-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/antoniobanderasoficial

Испанский актёр Антонио Бандерас сообщил, что вылечился от COVID-19.

После 21 дня самоизоляции я могу сказать, что преодолел коронавирусную инфекцию. Я исцелён, — написал Бандерас в Instagram.

Актёр добавил, что думает о тех, кто не был так удачлив, как он, и кто перенёс больше страданий. Бандерас также пожелал сил тем, кто находится в «середине боя», имея в виду людей, в настоящее время борющихся с коронавирусом.

Как передавал NEWS.ru, испанский актёр сообщил, что болен COVID-19 в свой 60-й день рождения 10 августа. Бандерас пообещал, что использует время в изоляции, чтобы «читать, писать, отдыхать и продолжать строить планы».

В марте стало известно, что испанский актёр исполнит одну из ролей в экранизации игры Uncharted. В русском прокате картина будет называться «Неизведанное: удача Дрейка».