Актер Владимир Сычёв: я не играю людей с нетрадиционной ориентацией Звезда проектов «Физрук» и «Бедный олигарх» — о новой роли, личных принципах и работе с Дмитрием Нагиевым

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Владимир Сычёв

В онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера сериала «Жизнь по вызову» про жизнь столичных интим-работниц с Павлом Прилучным в главной роли. Сериал сейчас в самом разгаре и уже успел произвести скандальное впечатление в медиапространстве. NEWS.ru поговорил с исполнителем одной из главных ролей актером Владимиром Сычёвым о работе над его эксцентричным персонажем, интимных сценах, бандитских ролях и профессиональных мечтах.

«Такого редкого негодяя я еще не играл»

— На KION состоялась премьера сериала «Жизнь по вызову», где вы сыграли эксцентричного богатея под кодовым номером 69. Какие у вас были первые мысли, когда прочли сценарий?

— На самом деле, если бы эту роль мне предложил не Сарик Андреасян, а кто-то другой, я бы вряд ли согласился. Я и здесь не сразу дал положительный ответ. Конечно, за мою творческую карьеру у меня было много разных ролей, и отрицательных в том числе, но такого редкого негодяя я еще не играл. Честно скажу, было непросто.

— Расскажите о своем персонаже и подготовке к роли.

— Мой персонаж — очень обеспеченный человек с серьезными связями, отмороженный на всю голову извращенец, наркоман. Психологически и эмоционально такого человека играть тяжело.

— В сериале много откровенных сцен. В том числе с вашим участием. Это легкий или напряженный для вас процесс?

— Да, это на самом деле очень напряженный процесс. Такой опыт у меня впервые, причем именно в таком жестком направлении.

— В Голливуде есть специальная профессия для регулирования съёмок интимных сцен. Есть ли что-то такое в российском кинопроизводстве?

— Честно, не знаю. Я думаю, у нас вряд ли есть такая профессия. Во всяком случае на съемочной площадке с таким не сталкивались.

Фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION На KION состоялась премьера сериала «Жизнь по вызову»

— «Жизнь по вызову» рассказывает о мире эскорта, о том, что бывает с девушками, если они не выполняют «правил». Но будет ли в сериале какой-то глубокий моральный подтекст?

— Конечно, есть моральный подтекст. Может быть, многие, посмотрев этот проект, увидят реальность и задумаются, стоит ли вообще этим заниматься.

— Вы несколько раз работали с Сариком Андреасяном. Как он выстраивает процесс? Нравятся ли вам его фильмы?

— Да, я неоднократно работал с Сариком, если бы мне что-то не нравилось, я бы не принимал участия в его проектах. Во-первых, Сарик всегда мне предлагает разные образы, роли. Мне как актеру это важно. Во-вторых, сам процесс работы приятен, мы всегда можем что-то обсудить, если возникают трудности.

«Мне хочется принять участие в масштабном историческом проекте, в эпоху Рюриковичей, например»

— У кого из режиссеров вы хотели бы сняться?

— Много бы с кем хотел поработать, с удовольствием бы сыграл у моих любимых Константина и Петра Бусловых, с Владимиром Зенкевичем мне очень понравилось работать на площадке, с Сариком однозначно, с Тимуром Бекмамбетовым очень бы хотел поработать.

— Вы довольно часто играете олигархов, бандитов. Для вас это уже изведанное амплуа, или здесь нет пределов?

— Играю часто, да. С одной стороны, сыграл уже множество бандитских ролей, но тем не менее каждый образ требует определенной работы, и я всегда стараюсь дополнять его разными чертами характера, чтобы один на другого не был похожим. Поэтому стараюсь выбирать разные типажи. Если роль связана с криминальным авторитетом, то это вдвойне больше работы. Надо его украсить и сделать так, чтобы он отличался от предыдущих персонажей, которые были сыграны в этом направлении.

Фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION На KION состоялась премьера сериала «Жизнь по вызову»

— Многие ваши герои — люди бесстрашные. Вы тоже такой?

— Страх должен присутствовать в любом случае, инстинкт самосохранения. Вспоминая сейчас молодость, понимаю, что многие вещи, наверное, вряд ли стал бы делать.

— Вы любите, когда режиссёры ставят перед вами неожиданные и невыполнимые на первый взгляд задачи? Были ли такие случаи в вашей карьере?

— Я люблю работать с режиссерами в тандеме, когда режиссер четко знает, как выглядит этот образ, эта роль, которую я исполняю. И я в свою очередь, прочитав сценарий, вижу этого персонажа. Мы эти видения совмещаем в одно целое. Тогда получается насыщенный, полноценный образ.

— Какую роль вы бы хотели сыграть?

— Много ролей я бы хотел сыграть, больше всего мне хочется принять участие в масштабном историческом проекте, в эпоху Рюриковичей, например.

— Что бы вы ответили критикам, которые называют ваших героев безнравственными и проецируют это качество на вас самого?

— Не помню, чтобы меня кто-то так называл, я себя таковым не считаю. Это профессионализм нашего дела, когда из исключительно милого персонажа вдруг появляешься в следующем проекте в совершенном другом амплуа. Это прелесть профессии — все время развиваться и играть совершенно разные роли.

«Мне нравятся многие фильмы, в которых я играл»

— Вы с детства оказались в кино. В каком-то смысле «Ералаш» в корне поменял вашу жизнь. Чему вас научил этот период?

— С самого раннего детства я оказался в кино. В следующем году будет 40 лет, как я в первый раз оказался на съемочной площадке. Эта случайность сформировала всю мою жизнь. Я счастлив, потому что занимаюсь любимым делом, и благодаря «Ералашу» в том числе. Я очень благодарен за это Борису Юрьевичу Грачевскому.

— Отправили бы своих детей в «Ералаш»?

— Я не против того, чтобы у них был опыт в кино или «Ералаше», а дальше решать им, нравится или нет. Если захотят — буду обязательно помогать.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Актер Владимир Сычев и певица, актриса Елена Север на премьере фильма режиссера Петра Буслова «Бумеранг« в кинотеатре »Октябрь»

— Вы получили профессиональное актерское образование, но в самом театре проработали немного. Дело было в 1990-е, тогда на зарплату в театре явно было не прожить. Но почему после не вернулись в театр? Не было предложений или кино нравится больше?

— Кино всегда было мне ближе, я и начал в кино. Хотя театральный опыт до поступления в вуз у меня был, мы ставили мюзикл «Каникулы Петрова и Васечкина». И в «Современнике» я еще в школьные годы играл в спектакле одну из главных ролей. Но кино мне ближе. Предложений много, однако в кино сейчас высокая занятость. Думаю, что вернусь к театральному опыту, но всему свое время.

— Вы много снимаетесь с Дмитрием Нагиевым. Как с ним работается на площадке?

— Мы с Димой много отработали совместных проектов, много времени проводили на съемочной площадке. Он огромный профессионал, с ним всегда комфортно работать.

— Вам нравятся фильмы, в которых снимаетесь?

— Мне нравятся многие фильмы, в которых я играл, очень многие.

— Есть ли у вас актерские табу?

— Есть такой момент. Я не играю людей с нетрадиционной ориентацией.