Агент Боузмана рассказал, почему актёр скрывал свой диагноз

https://static.news.ru/photo/eb832bde-ef6e-11ea-9e46-fa163e074e61_660.jpg Чедвик Боузман Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Многие люди не знали о том, что исполнитель роли Чёрной Пантеры в киновселенной Marvel Чедвик Боузман болен раком. О диагнозе был осведомлён лишь узкий круг близких друзей и коллег.

По словам агента актёра Майкла Грина, решение не разглашать информацию о своей болезни Боузман принял, исходя из наставлений своей матери Кэролайн, пишет The Independent.

Она всегда учила его не позволять людям поднимать излишнюю шумиху вокруг его персоны. Он всегда чувствовал, что в этом бизнесе люди часто поднимают шум из-за разных вещей, а он был очень закрытым человеком, — рассказал агент.

Коллега Боузмана по фильму 2018 года «Чёрная пантера» Летиша Райт, сыгравшая сестру главного героя, также призналась, что ничего не знала о диагнозе.

Я бы хотела, чтобы у меня была возможность попрощаться. Я несколько раз писала тебе, но думала, что ты просто занят, — написала она в поэтичном обращении к Боузману после его смерти.

Как писал ранее NEWS.ru, исполнитель роли Чёрной пантеры Чедвик Боузман скончался в возрасте 43 лет 28 августа 2020 года. В 2016 году ему поставили диагноз рак прямой кишки.

В киновселенной Marvel актёр впервые появился в фильме «Первый Мститель: Противостояние» 2016 года в роли короля Т’Чалы, в 2018 году у его персонажа Чёрной пантеры в рамках франшизы появился собственный одноимённый фильм.