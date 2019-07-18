Водителем выехавшего на встречную полосу в Республике Тыва автомобиля Toyota Camry был сотрудник Росгвардии. В результате ДТП погибли семь человек.
По предварительным данным, он не справился с управлением автомобилем, передаёт
В настоящий момент на месте ЧП работают спасатели, медики и полицейские. Правоохранительные органы проверяют наличие состава уголовного преступления по статье о нарушении ПДД, повлёкшем смерть двух и более лиц.
Ранее News.ru писал, что автомобиль Toyota Camry выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora. В результате ЧП погибли семь человек, все они находились в российской машине.