https://static.news.ru/photo/82036c2c-9142-11e9-9e78-fa163e074e61_1024.jpg Фото: http://68.mchs.gov.ru/

Сопровождавшая пациента фельдшер погибла в ДТП с участием автомобиля скорой помощи и иномарки в Моршанске Тамбовской области. Также в этой аварии пострадали пять человек.

Происшествие случилось на перекрёстке улиц Ленина и Интернациональной, в карету скорой въехал автомобиль SsangYong Actyon. Скорая в этот момент везла в больницу пациентку, всего в машине находились четыре человека, включая водителя, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тамбовской области.

Известно, что иномарка выехала на перекрёсток на красный сигнал светофора и врезалась служебному автомобилю в бок. Водитель скорой доставлен в больницу, пациентка и сопровождавший её мужчина госпитализированы в больницу, 35-летняя фельдшер погибла на месте. Медицинская помощь понадобилась водителю и пассажиру иномарки.

Ранее News.ru сообщал, что в Ставропольском крае в аварии с участием микроавтобуса погибли два человека и десять пострадали. ДТП произошло на 250-м км федеральной автодороги «Кавказ». На трассе столкнулись микроавтобус Volkswagen и легковой автомобиль Hyundai.