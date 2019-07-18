Четвёртый энергоблок на Калининской АЭС в Тверской области подключён к сети после частичной остановки из-за короткого замыкания. Об этом рассказали в центре общественных связей электростанции.
[Энергоблок] подключён к сети. Идёт плановый набор мощности. Ориентировочно номинальная мощность (1000 МВт) будет набрана в 4:00 мск, — приводит сообщение
ТАСС.
Как писал News.ru, утром 18 июля были отключены несколько энергоблоков Калининской АЭС. В Росэнергоатоме сообщили, что причиной ЧП стало короткое замыкание на одном из трансформаторов тока. На станции отметили, что для запуска станции в полном объёме могут уйти сутки.