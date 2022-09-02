«Вкусно – и точка» решила проблему с картофелем фри «Вкусно — и точка» заявила, что картофель фри вернется во все рестораны сети в сентябре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сеть быстрого питания «Вкусно – и точка» смогла наладить поставки нужного сорта картофеля, в сентябре продукт станет вкуснее и вернется во все рестораны, сообщили NEWS.ru в руководстве компании. Что касается картошки по-деревенски, в компании заявили, что «все в процессе».

Чтобы обеспечить наличие картофеля необходимых сортов, помимо работы с локальным поставщиком, мы стали импортировать часть необходимого для сети объема продукции. Картофель фри появится во всех предприятиях сети в течение сентября, — заявили в компании.

В компании отметили, что палочки картофеля стали немного крупнее и были получены положительные отзывы о вкусовых качествах продукта.

Ранее стало известно, что из «Вкусно – и точка» пропал картофель фри. 8 июля сообщалось, что в ряде ресторанов быстрого питания не будет картофеля фри, также может быть недоступен картофель по-деревенски. Гендиректор компании Олег Пароев пояснил, что дефицит картошки связан с отказом поставщиков везти ее в Россию. Большая часть фабрик, где производится картошка фри, находится во владении пяти-шести крупнейших фирм, главные офисы которых располагаются в недружественных России странах, добавил он.